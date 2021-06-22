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Число участвующих на свадьбе гостей будет вноситься в портал icaze.e-gov.az

Число участвующих на свадьбе гостей будет вноситься в портал icaze.e-gov.az Владелец заведения, где проводится торжество, должен внести в портал icaze.e-gov.az данные о залах, вместимости залов, персонале (включая нанятых временно работников), а также минимум за 5 дней до проведения торжества - данные о дате, времени начала и зав
Внутренняя политика
22 июня 2021 г. 10:47
Число участвующих на свадьбе гостей будет вноситься в портал icaze.e-gov.az
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Владелец заведения, где проводится торжество, должен внести в портал icaze.e-gov.az данные о залах, вместимости залов, персонале (включая нанятых временно работников), а также минимум за 5 дней до проведения торжества - данные о дате, времени начала и завершения (не позднее 00:00) торжества, числе гостей.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

При организации и проведении торжеств между проводящим торжество и владельцем места проведения торжества должно быть подписано обязательство в форме, предусмотренной в дополнении к данному Решению, о совместной ответственности за соблюдение требований карантинного режима. Обязательство должно быть введено в портал icaze.e-gov.az владельцем заведения. Проведение торжеств в нарушение требований этого решения запрещено.

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Версия на азербайджанском языке Toy mərasimlərinin keçiriləcəyi şadlıq evləri ilə bağlı tələblər açıqlanıb

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