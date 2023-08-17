Число ликвидированных Минюстом партий достигло 13

Принято решение о роспуске партии Национального единства Азербайджана и партии "Горгуд".

Принято решение о роспуске партии Национального единства Азербайджана и партии "Горгуд".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство юстиции.

В связи с этим в Министерство юстиции были представлены соответствующие документы. 15 августа 2023 года информация о ликвидации партий была внесена в государственный реестр некоммерческих организаций.

В августе число ликвидированных партий достигло 13.

Отметим, что ранее в министерство юстиции были поданы документы о роспуске Партии "Альянс во имя Азербайджана", партии "Бирлик", Партии эволюции Азербайджана, Партии социального благоденствия Азербайджана, Либерально-демократическая партии Азербайджана, Социал-демократической партии Азербайджана, Партии национальной государственности Азербайджана, Партии национального единства, Партии "Йени Йол", Независимой народной партии и Национально-демократической партии Азербайджана. Информация о ликвидации партий была внесена в государственный реестр некоммерческих организаций.