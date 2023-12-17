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Число кандидатов в президенты Азербайджана достигло четырех

Число кандидатов в президенты Азербайджана достигло четырех Число кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля, достигло четырех.
Внутренняя политика
17 декабря 2023 г. 13:27
Число кандидатов в президенты Азербайджана достигло четырех

Число кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля, достигло четырех.

Как сообщает Report, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев выдвинул свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах.

Отметим, что 15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

Решением Верховного собрания Партии Великого Созидания на пост президента был выдвинут председатель партии, депутат Фазиль Мустафа.

Председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж также выдвинул свою кандидатуру по собственной инициативе.

Документы Ильхама Алиева и Захида Оруджа о выдвижении кандидатуры на пост президента были представлены в Центральную избирательную комиссию.

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