Число депутатов ПЕА в Милли Меджлисе достигло 72

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Число депутатов правящей партии "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе достигло 72 человек.

Как сообщает Report, 72-й депутат партии был избран от Агдашского избирательного округа №90.

71 кандидат ПЕА победил на выборах в Милли Меджлис 5-го созыва в 2015 году. Правящая партия также выдвигала кандидатуру и по Агдашскому избирательному округу №90, результаты выборов которого были аннулированы. На повторных выборах 18 июня ПЕА представил председатель районной организации партии Джавид Османов. По предварительным данным, на повторном голосовании по данному округу за Дж.Османова проголосовали 19 674 (85,56%) из 40 203 избирателей. Таким образом, число депутатов ПЕА достигло 72.

Партия "Новый Азербайджан" официально выдвинула кандидатуру 71 одного из них. Один из них - член ПЕА Мирзаджан Халилов участвовал на выборах по собственной инициативе. Он был избран депутатом от первого Сумгайытского избирательного округа №41.