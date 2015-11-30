Число членов комитетов Милли Меджлиса будет сокращено

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Число членов комитетов Милли Меджлиса 5-го созыва будет сокращено.

Как сообщает Report, причиной этому является увеличение количества комитетов в парламенте.

В Милли Меджлисе 4-го созыва в комитете по правовой политике и государственному строительству было 11 членов, в комитете по безопасности и обороне - 12, в комитете по экономической политике - 14, в комитете по природным ресурсам, энергетике и экологии - 10, в комитете по аграрной политике - 9, в комитете по социальной политике - 11, в комитете по региональным вопросам - 8, в комитете по науке и образованию - 13, в комитете по культуре - 7, в комитете по правам человека - 11, в комитете по международным отношениям и межпарламентским связям - 13 членов.

В Милли Меджлисе 5-го созыва число комитетов увеличено, названия некоторых изменены. До сегодняшнего дня в ММ было 11 комитетов, в сейчас их стало 15.

Помимо этого, созданы 4 новых комитета - комитет по здравоохранению, комитет по вопросам семьи, женщин и детей, комитет по общественным объединениям и религиозным организациям и комитет молодежи и спорта.

В новом составе комитет по безопасности и обороны переименован в комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, комитет по экономической политике - в комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству, комитет по социальной политике - в комитет по труду и социальной политике.

Таким образом, число членов в комитетах ММ 5-го созыва будет в среднем 8 человек.