Чырагов: Продолжим борьбу до полного восстановления своих нарушенных прав

Армения до сих пор не предприняла никаких шагов по исполнению решения Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу "Чырагов и другие против Армении".

Армения до сих пор не предприняла никаких шагов по исполнению решения Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу "Чырагов и другие против Армении".

Об этом командированному в Лачынский район корреспонденту Report заявил уроженец района Эльхан Чырагов.

По словам Э.Чырагова, Европейский суд признал их потерпевшими по этому иску: "Однако наши права до сих пор не обеспечены. Мы продолжим борьбу, чтобы полностью обеспечить восстановление своих нарушенных прав".

Э.Чырагов отметил, что испытывает радость и гордость от того, что смог приехать в родное село Чыраглы Лачынского района: "Сегодня мы возвращаемся на освобожденные от оккупации территории. И все это произошло в результате славной победы Азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эти земли почти 30 лет находились под оккупацией, но были освобождены за 44 дня".