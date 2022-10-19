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Чингиз Аскеров: Военные преступления - это нарушение прав человека

Чингиз Аскеров: Военные преступления - это нарушение прав человека Касаясь военных преступлений, мы должны сказать, что это нарушение прав человека.
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 11:55
Чингиз Аскеров: Военные преступления - это нарушение прав человека

Касаясь военных преступлений, мы должны сказать, что это нарушение прав человека.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров на семинаре “Военные преступления против Азербайджана”.

Он отметил, что Европейский суд по правам человека занимается расследованием нарушений положений Европейской конвенции по правам человека: "Значительная часть территории Азербайджана находилась под оккупацией Армении. В соответствии с положениями Европейской конвенции по правам человека, известно, что Армения нарушает права граждан Азербайджана".

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Версия на английском языке Chingiz Askerov: War crimes are violations of human rights
Версия на азербайджанском языке Çingiz Əsgərov: "Müharibə cinayətləri insan hüquqlarının pozulmasıdır"

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