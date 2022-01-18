Чингиз Аскеров: Иски Азербайджана против Армении находятся в делопроизводстве ЕСПЧ

Иски азербайджанской стороны в Европейский суд по правам человека против Армении находятся на стадии делопроизводства.

Иски азербайджанской стороны в Европейский суд по правам человека против Армении находятся на стадии делопроизводства.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Верховного Суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

По его словам, азербайджанская сторона направила иски в Европейский суд по правам человека в связи с преступлениями, совершенными Арменией в отношении гражданского населения Азербайджана в период Первой карабахской войны, апрельских боев и Отечественной войны.

Заместитель председателя Верховного Суда отметил, что азербайджанская сторона представит позицию в Европейский суд в следующем месяце.