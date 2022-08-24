Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности

В настоящее время жители Лачына приехали в родные места - села Чираглы, Агбулаг и Кямаллы. Эти села были разрушены во время армянской оккупации, поэтому понятны переживания этих людей.

В настоящее время жители Лачына приехали в родные места - села Чыраглы, Агбулаг и Кямаллы. Эти села были разрушены во время армянской оккупации, поэтому понятны переживания этих людей.

Об этом Report заявил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Он напомнил, что в 2005 году изгнанные жители этих сел подали иск в Европейский суд по правам человека по делу “Чырагов и другие против Армении: "Азербайджанское государство, выступая в этом деле в качестве третьей стороны, оказывало всемерную поддержку истцам. Потому что это обязанность государства".

Европейский суд по правам человека в своем решении от 16 июня 2015 года по данному иску отметил, что были нарушены статьи 8, 13 и 14 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод и первой статьи Протокола № 1 к этой Конвенции, отметил он. "Однако до сих пор Армения не выполнила это решение. То есть правительство Армении должно было создать механизм для всех вынужденных переселенцев, чтобы пострадавшие могли обратиться за компенсацией. С помощью этого механизма армянское государство должно рассмотреть компенсацию и выплатить ее. Но это не происходит".

"Кроме того, гражданам не выплачена небольшая назначенная Европейским судом компенсация. Мы регулярно поднимаем вопрос об этом в Комитете министров Совета Европы. Мы настаиваем на том, что Армения не должна уклоняться от ответственности и выплатить компенсацию по решению Евросуда".

Отметим, что 6 человек были признаны потерпевшими по решению Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу “Чырагов и другие против Армении”. Эти вынужденные переселенцы на днях посетили родной Лачынский район.