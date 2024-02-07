Представитель ДН: Молодежь Азербайджана активно участвует на президентских выборах

Молодежь Азербайджана активно голосуют на внеочередных президентских выборах.

Молодежь Азербайджана активно голосует на внеочередных президентских выборах.

Об этом Report заявил наблюдатель от Молодежной сети Движения неприсоединения Чифундо Роберт.

"Я думаю, что процесс выборов здесь проходит очень хорошо. И мы видим, что на участки приходят и мужчины, и женщины, среди которых очень много молодых людей. Я думаю, что самая острая проблема, с которой мы всегда сталкиваемся, в демократическом процессе - это то, что молодежь не участвует в выборах. Но, как мы видим здесь, молодые люди активно участвует в избирательных процессах и это очень радует", - сказал он.