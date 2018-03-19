Четыре телеканала в Азербайджане подключились к платной агитации кандидатов в президенты - ЦЕНЫ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Четыре азербайджанских телеканала заявили о проведении предвыборной агитации на назначенных на 11 апреля президентских выборах и назвали цены платной агитации.

Как сообщает Report, согласно таблице цен Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" (ATV), минимальная стоимость за 1 секунду выступления зарегистрированных кандидатов в президенты или их полномочных представителей - 36 манатов (в 10:00). Максимальная стоимость 1 секунды эфирного времени - 75 манатов (в 21:15).

На телеканале "Хазар" минимальная стоимость выступления - 40 манатов за 1 секунду (в 11:50), а максимальная - 100 манатов (в 20:20).

На телеканале ARB цены колеблятся в пределах 26 - 65 манатов.

НДС в цены не входит.

Напомним, что на Общественном телеканале 1 секунда выступления зарегистрированных кандидатов в президенты или их полномочных представителей составляет 20 манатов. Максимальная цена за 1 секунду выступления - 50 манатов.

На Общественном радио за 1 секунду выступления нужно заплатить минимум 7, максимум 25 манатов.

Отметим, что ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на пост президента. Это - выдвинутый от правящей Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Араз Ализаде, кандидат от Партии "Движение национального возрождения" Фарадж Гулиев, кандидат от "Инициативной группы фронтовиков" Рази Нуруллаев, кандидат от Партии современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу (Мамедов).