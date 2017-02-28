Четыре партии представили в ЦИК ежегодный финансовый отчет

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Четыре из 55 зарегистрированных политических партий Азербайджана представили финансовый отчет за 2016 год в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Об этом сообщил Report зампред ЦИК Натиг Мамедов.

По его словам, это правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), Азербайджанская партия борцов, Социал-демократическая партия Азербайджана и Либеральная партия Азербайджана.

Н. Мамедов отметил, что в этом году также пройдут просветительские мероприятия в связи с предоставлением партиями ежегодных финансовых отчетов.

Отметим, что, согласно законодательству, политические партии должны предоставлять в ЦИК ежегодные финансовые отчеты вместе с аудиторскими заключениями не позднее 1 апреля каждого года. Центризбирком должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших финансовый отчет за этот период.