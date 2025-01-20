Черный Январь: Вдова и дочь шехида поделились воспоминаниями спустя 35 лет

Вдова и дочь Нуреддина Агагусейнова, погибшего 25 января 1990 года в Нефтчале от рук советской армии, до сих пор с болью в сердце вспоминают тот трагичный день.

Вдова и дочь Нуреддина Агагусейнова, погибшего 25 января 1990 года в Нефтчале от рук советских военных, до сих пор с болью в сердце вспоминают тот трагичный день.

Как сообщает аранское бюро Report, советская армия, устроившая кровавую бойню в Баку 20 января, через пять дней продолжила убийства мирного населения и в Нефтчалинском районе.

По словам вдовы шехида Ширмаи Агагусейновой, ее супругу на тот момент было 29 лет, и он работал поваром на одном из объектов общепита на реке Кура.

Военные обстреляли автомобиль Агагусейнова, когда тот возвращался с работы домой в поселок Гасанабад. Он был ранен в голову и скончался в больнице.

"Когда мы узнали, что Нуреддина ранили, мы не смогли попасть в больницу, так как все дороги были перекрыты. На следующее утро мы пошли в больницу с близкими родственниками. Он был уже мертв. Я не решилась снять простыню и посмотреть на его лицо, я его опознала по носкам", - сказала она.

После гибели мужа Ширмаи Агагусейнова осталась с тремя малолетними детьми. Она рассказала, что ей пришлось пройти через многие трудности, чтобы их вырастить.

Младшая дочь Нуреддина Хаяла отметила, что когда отец погиб, ей было всего пять лет. "Многого я не помню. Но одно событие навсегда останется в моей памяти. Траурная церемония проходила у бабушки. После нее мы вернулись домой. Родственники мыли машину отца возле нашего дома. Я подошла к ним. Вода была ярко-красной. Я спросила, почему вода такая красная? Мне не ответили. Позже я поняла, что это была кровь моего отца", - сказала она.

Напомним, что 25 января 1990 года в Нефтчалинском районе погибли два человека - Нуреддин Агагусейнов и Абульфаз Джафаров, девять человек получили ранения.