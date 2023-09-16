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Через ППП "Лачын" беспрепятственно прошли около 80 лиц армянской национальности

Через ППП "Лачын" беспрепятственно прошли около 80 лиц армянской национальности На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.
Внутренняя политика
16 сентября 2023 г. 11:15
Через ППП Лачын беспрепятственно прошли около 80 лиц армянской национальности

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, ППП "Лачын" в направлении Армении свободно перешли около 80 человек.

В числе переходивших через ППП были также лица, принявшие российское гражданство и имеющие российский паспорт.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на английском языке ФотоPeople of Armenian origin freely pass through Lachin border checkpoint 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Gorus istiqamətində erməniəsilli şəxslərin növbəti dəfə sərbəst keçidi təmin olunub

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