Чего можно ожидать в 2100 году?

15:11

У каждого имеется собственное представление о будущем, а непрерывное изменение технологических инноваций порой делает их пугающими. Глядя на поиски жизни на других планетах, революционные достижения в сфере искусственного интеллекта и другие беспрерывные инновации невозможно без волнения думать о том, какая жизнь нас ждет в будущем.

Но думали ли вы хоть раз, что в будущем нас может ждать жизнь без воды?

По подсчетам экспертов, к 2100 году водные запасы нашей страны могут сократиться на 40%. Нам 2100 год может казаться довольно далеким, однако это не избавляет нас от ответственности задуматься о судьбе будущих поколений и начать принимать шаги прямо сейчас.

С целью предупредить общество об этой опасности и подтолкнуть их к принятию шагов начался очередной этап кампании Bir damcı, запущенной министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, ОАО "Азерсу", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" и общественным объединением IDEA.

В рекламном ролике "Bir damcı qoruyaq" предсказывается будущее, которое нас ждет, если не изменить сформировавшиеся за многие годы привычки.

В ролике демонстрируется, что каждая капля воды, зря потраченная на кухне, в ванной комнате, на улице по невнимательности или безразличию, может иметь жизненно важное значение для будущего.

По сути, в наших руках изменить не самые обнадеживающие прогнозы экспертов о будущем. Для этого достаточно изменить привычки, связанные с использованием воды, не быть равнодушными, и следить, чтобы даже капля воды не тратилась напрасно. Более подробно о правильных привычках в связи с использованием воды можно узнать на сайте birdamci.az, страницах кампании в Facebook и Instagram.

Отметим, что креативная и коммутационная стратегия кампании Bir Damcı подготовлена агентством Maverick.