Частный исполнительный чиновник должен будет застраховать свою ответственность перед началом деятельности

Лицо, получившее свидетельство частного исполнительного чиновника, должно будет застраховать свою ответственность перед началом такой деятельности с целью обеспечения возмещения ущерба, который может быть причинен при осуществлении профессиональной деятельности.
Как сообщает Report, это отражено в проекте нового закона "О частных исполнительных чиновниках", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.
В проекте отмечается, что частный исполнительный чиновник обязан заключить новый договор страхования за 10 (десять) дней до истечения срока договора страхования профессиональной ответственности и направить копию этого договора в орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти. Запрещается деятельность частного исполнительного чиновника без договора страхования профессиональной ответственности.