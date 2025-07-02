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Частный исполнительный чиновник должен будет застраховать свою ответственность перед началом деятельности

Частный исполнительный чиновник должен будет застраховать свою ответственность перед началом деятельности Запрещается деятельность частного исполнительного чиновника без договора страхования профессиональной ответственности.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 19:44
Частный исполнительный чиновник должен будет застраховать свою ответственность перед началом деятельности

Лицо, получившее свидетельство частного исполнительного чиновника, должно будет застраховать свою ответственность перед началом такой деятельности с целью обеспечения возмещения ущерба, который может быть причинен при осуществлении профессиональной деятельности.

Как сообщает Report, это отражено в проекте нового закона "О частных исполнительных чиновниках", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

В проекте отмечается, что частный исполнительный чиновник обязан заключить новый договор страхования за 10 (десять) дней до истечения срока договора страхования профессиональной ответственности и направить копию этого договора в орган (структуру), определенный соответствующим органом исполнительной власти. Запрещается деятельность частного исполнительного чиновника без договора страхования профессиональной ответственности.

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