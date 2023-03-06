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Проходит церемония прощания с шехидом Шахрияром Алибейли

Проходит церемония прощания с шехидом Шахрияром Алибейли Проходит церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии, 29-летним старшим лейтенантом Алибейли Шахрияром Рамиз оглу, который стал шехидом в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями.
Внутренняя политика
6 марта 2023 г. 11:19
Проходит церемония прощания с шехидом Шахрияром Алибейли

Проходит церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии, 29-летним старшим лейтенантом Алибейли Шахрияром Рамиз оглу, который стал шехидом в результате провокации, совершенной незаконными армянскими формированиями.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие члены семьи шехида, родственники, официальные лица Министерства обороны и представители общественности.

После церемонии прощания Ш.Алибейли будет похоронен на II Аллее шехидов.

Ш.Алибейли был единственным ребенком в семье. Он родился в 1994 году в поселке Вандам Габалинского района. Затем вместе с семьей переехал в город Баку, в поселок Бадамдар Ясамальского района. В 2012 году окончил полную среднюю школу №236. Выпускник Военного института имени Гейдара Алиева старший лейтенант Ш.Алибейли был участником Отечественной войны. Распоряжениями президента Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Шуши" и "За освобождение Ходжавенда".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Şəhriyar Əlibəyli ilə vida mərasimi keçirilir

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