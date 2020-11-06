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Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября

Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября В связи с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal понедельник будет нерабочим днем.
Внутренняя политика
6 ноября 2020 г. 16:32
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября
Report
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В связи с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal понедельник будет нерабочим днем.

Как сообщили Report в ASAN xidmət, с 10 ноября граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в центры на основании соответствующих правил.

Напомним, что в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal прием граждан осуществляется при заблаговременном занятии очереди посредством мобильного приложения ASAN xidmət, через сайт www.asan.gov.az или call-центр "108".

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Версия на азербайджанском языке “ASAN xidmət” və "ASAN Kommunal" noyabrın 9-u işləməyəcək

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