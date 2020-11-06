Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября

В связи с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal понедельник будет нерабочим днем.
Как сообщили Report в ASAN xidmət, с 10 ноября граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в центры на основании соответствующих правил.
Напомним, что в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal прием граждан осуществляется при заблаговременном занятии очереди посредством мобильного приложения ASAN xidmət, через сайт www.asan.gov.az или call-центр "108".