Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября

Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября

В связи с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal понедельник будет нерабочим днем.

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В связи с 9 ноября - Днем государственного флага Азербайджанской Республики в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal понедельник будет нерабочим днем. Как сообщили Report в ASAN xidmət, с 10 ноября граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в центры на основании соответствующих правил. Напомним, что в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal прием граждан осуществляется при заблаговременном занятии очереди посредством мобильного приложения ASAN xidmət, через сайт www.asan.gov.az или call-центр "108". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram