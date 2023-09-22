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Центральные власти Азербайджана направили продовольственный груз для армянских жителей Карабаха

Центральные власти Азербайджана направили продовольственный груз для армянских жителей Карабаха Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.
Внутренняя политика
22 сентября 2023 г. 08:39
Центральные власти Азербайджана направили продовольственный груз для армянских жителей Карабаха

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, 22 сентября в Ханкенди были отправлены два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и 2 автомобиля с хлебом.

Автомобили движутся по территории Агдамского района в сторону Аскерана.

Грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди.

И после этого будет обеспечена доставка таких гуманитарных грузов с продовольствием.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Mərkəzi hakimiyyəti Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə ərzaq yükü göndərir

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