Центральные власти Азербайджана направили продовольственный груз для армянских жителей Карабаха

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принято решение направить груз с продовольствием в гуманитарных целях для обеспечения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, 22 сентября в Ханкенди были отправлены два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и 2 автомобиля с хлебом.

Автомобили движутся по территории Агдамского района в сторону Аскерана.

Грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди.

И после этого будет обеспечена доставка таких гуманитарных грузов с продовольствием.