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Центральные власти Азербайджана направили в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи

Центральные власти Азербайджана направили в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи Центральные власти Азербайджана направили в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи.
Внутренняя политика
30 сентября 2023 г. 18:47
Центральные власти Азербайджана направили в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи

Центральные власти Азербайджана направили в Ханкенди очередную бригаду медицинской помощи.

Как передает карабахское бюро Report, сегодня 5 автомобилей скорой медицинской помощи вместе с медперсоналом были отправлены в Ханкенди с целью организации работы скорой медицинской помощи и обследования.

Бригада скорой медицинской помощи была направлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что после антитеррористических мероприятий локального характера, с целью удовлетворения нужд проживающих в Карабахе армян, наряду с топливом, продовольствием и другими предметами снабжения, уделяется особое внимание и работе по обеспечению населения необходимыми медицинскими услугами.

Отправка бригады скорой медицинской помощи 30 сентября была осуществлена именно в этих целях.

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