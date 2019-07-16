Центр социальных исследований: Мы строим свою работу на основе предложения граждан

Центр социальных исследований, с момента создания распоряжением президента Азербайджана, приступил к выполнению соответствующих работ для решения административно-организационных, структурных вопросов.

Как сообщили Report в пресс-службе Центра, 12 апреля этого года глава государства утвердил Устав, определяющий главные направления деятельности Центра.

Сообщается, что в значительной степени решены такие важные вопросы, как определение административных процедур, обеспечивающих деятельность Центра, организационные, необходимые структурные вопросы, создание соответствующих исследовательских отделов, формирование профессионального кадрового корпуса.

Было отмечено, что с момента учреждения на основе распоряжения президента страны идут регулярные работы по созданию научных исследований, отражающих предложения и рекомендации. Анализы в связи с социальными процессами и динамикой в обществе направляются руководящим, принимающим решения людям, соответствующим госструктурам, управленческим органам.

Кроме того, Центр подготовил научно-исследовательскую концепцию-план деятельности самых актуальных социальных проблем для осуществления задач, определенных Уставом на второе полугодие 2019 года.

Центр также завершил 6 социологических исследований и опросов по изучению общественного мнения, сейчас идет работа по подготовке по ним отчета.

Одним из основных направлений работы центра является деятельность в области международного сотрудничества и добился налаживания связей с рядом авторитетных мозговых центров и известных исследовательских обществ.

Центр ведет работы по изданию периодического журнала, процедуры официальной регистрации завершаются.

Напомним, что Центр социальных исследований был учрежден распоряжением президента Азербайджана. Президент Ильхам Алиев назначил депутата Захида Оруджа председателем правления данного Центра.