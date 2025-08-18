О нас

Центр разминирования Таджикистана провел тренинги для сотрудников ANAMA

Внутренняя политика
18 августа 2025 г. 11:45
Национальный центр разминирования Таджикистана провел 12-дневные теоретические и практические тренинги для сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Гёйгёльском региональном учебном центре ANAMA по операциям разминирования в местности со сложным рельефом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

Тренинги состоялись в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между ANAMA и Национальным центром разминирования Таджикистана, имеющим опыт в деятельности по разминированию в лесных и горных районах.

