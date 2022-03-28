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Центр приема граждан администрации президента обнародовал график приема на апрель

Центр приема граждан администрации президента обнародовал график приема на апрель Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на апрель.
Внутренняя политика
28 марта 2022 г. 16:19
Центр приема граждан администрации президента обнародовал график приема на апрель
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Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на апрель.

Как сообщает Report, запись на прием возможна с 9:00 до 13:00 в центре, расположенном по адресу: улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: Колл-центр – 1111

Принимающее лицо

День приема

Исмайлов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

1

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Алиев Магеррам Абыш оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

6

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии

7

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

8,15,22,29

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

8,25

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

12

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта

14

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

15

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

19

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

22

Алиев Шахин Магеррам оглу

заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

* * *

Гулузаде Рамин Намиг оглу

Управляющий делами Президента Азербайджанской Республики

27

* * *

Совет безопасности Азербайджанской Республики

Усубов Рамиль Идрис оглу

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

28

* * *

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

29

* * *

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

29
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