Центр приема граждан администрации президента обнародовал график приема на апрель

Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на апрель.

Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на апрель.

Как сообщает Report, запись на прием возможна с 9:00 до 13:00 в центре, расположенном по адресу: улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: Колл-центр – 1111

Принимающее лицо День приема Исмайлов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 1 Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 4 Алиев Магеррам Абыш оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 5 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 6 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии 7 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 8,15,22,29 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 8,25 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 11 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики –заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 12 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 13 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта 14 Гасымов Азер Мухаммед оглу пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 15 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 19