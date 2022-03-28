Центр приема граждан администрации президента обнародовал график приема на апрель

Центр приема граждан Администрации президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на апрель.
Как сообщает Report, запись на прием возможна с 9:00 до 13:00 в центре, расположенном по адресу: улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку.
Прием начинается в 14:00.
Контактный номер: Колл-центр – 1111
|
Принимающее лицо
|
День приема
|
Исмайлов Сулейман Аббас оглу
заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
1
|
Амиров Натиг Арзиман оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
4
|
Алиев Магеррам Абыш оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
5
|
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
6
|
Алиева Фарах Ширмамед гызы
заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии
|
7
|
Гасанов Алтай Тофиг оглу
начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
|
8,15,22,29
|
Алескеров Фуад Муртуз оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
8,25
|
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
11
|
Гаджиев Хикмет Фархад оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики –заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
12
|
Гасанов Керем Авез оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
13
|
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта
|
14
|
Гасымов Азер Мухаммед оглу
пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики
|
15
|
Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
18
|
Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
19
|
Меджидов Талят Тахир оглу
заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
20
|
Велиев Адалят Магсад оглу
заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
21
|
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
22
|
Алиев Шахин Магеррам оглу
заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
26
|
* * *
|
Гулузаде Рамин Намиг оглу
Управляющий делами Президента Азербайджанской Республики
|
27
|
* * *
|
Совет безопасности Азербайджанской Республики
Усубов Рамиль Идрис оглу
cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики
|
28
|
* * *
|
Гусейнов Эмин Замин оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)
|
29
|
* * *
|
Керимов Айдын Зохраб оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе
|
29