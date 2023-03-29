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Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на апрель

Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на апрель Обнародован график приема граждан на апрель 2023 года в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики (АП).
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 19:21
Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на апрель

Обнародован график приема граждан на апрель 2023 года в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики (АП).

"Report" представляет график приема:

Принимающее лицо

День приема

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

3

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

4

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

5,19

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

6

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

7,14,20

Алиев Магеррам Абыш оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

7

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

10

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

12

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики –заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

17

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

25

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

26

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

27

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

28

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

28

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр – 1111.

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