Центр мониторинга общественного мнения: Явка избирателей на 13:00 составила 43,21%

По результатам exit-poll, проведенного Центром мониторинга общественного мнения ("Rəy") на внеочередных президентских выборах, явка избирателей по состоянию на 13:00 составила 43,21%.

По результатам exit-poll, проведенного Центром мониторинга общественного мнения ("Rəy") на внеочередных президентских выборах, явка избирателей по состоянию на 13:00 составила 43,21%.

Как сообщает Report, Центр мониторинга общественного мнения проводит exit-poll на 200 избирательных участках в 33 округах.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.