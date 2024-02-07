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Центр мониторинга общественного мнения объявил результаты exit-poll: Ильхам Алиев набрал 92,60% голосов

Центр мониторинга общественного мнения объявил результаты exit-poll: Ильхам Алиев набрал 92,60% голосов Центр мониторинга общественного мнения ("Rəy") обнародовал результаты exit-poll, проведенного на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 20:24
Центр мониторинга общественного мнения объявил результаты exit-poll: Ильхам Алиев набрал 92,60% голосов

Центр мониторинга общественного мнения ("Rəy") обнародовал результаты exit-poll, проведенного на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно результатам кандидат в президенты от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал 92,60% голосов избирателей.

Директор центра Ризван Аббасов сообщил, что результаты других кандидатов ниже процента относительной погрешности: "Поэтому указанные результаты относительны".

Согласно этим данным, Захид Орудж набрал 0,37% голосов, Фазиль Мустафа - 0,58%, Гудрат Гасангулиев - 0,46%, Эльшад Мусаев- 0,11%, Рази Нуруллаев - 1,16%, Фуад Алиев - 0,84%.

Центр провел exit-poll на 200 избирательных участках в 33 избирательных округах. Всего в опросах приняли участие около 300 сотрудников в качестве супервайзеров и интервьюеров.

Сегодня в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. На пост президента претендуют 7 кандидатов - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке “Rey” Monitoring Center discloses exit poll results
Версия на азербайджанском языке “Rəy” Monitorinq Mərkəzi “exit-poll”un nəticələrini elan edib: İlham Əliyev 92,60 faiz səslə liderdir

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