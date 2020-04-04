Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен коронавирус - ВИДЕО

© Report https://report.az/storage/news/430f5341cf5bf0333abe3f325df9bbbd/30f08a3d-3c65-4876-9978-54f61ca38d31_292.jpg

Как символ солидарности Азербайджана со странами, где широко распространена пандемия коронавируса (COVID-19), на здании Центра Гейдара Алиева была представлена видеопроекция.

Как сообщили Report в центре, 3 апреля на здании Центра была размещена проекция флага Китая под аккомпанемент музыки этой страны. Отметим, что в честь памяти жертв пандемии сегодня в Китае объявлен траур.

Как проявление солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, будет демонстрироваться флаг одного из государств, наиболее пострадавших от распространения вируса. Видеопроекция будет сопровождаться национальной музыкой каждой отдельной страны. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку, уважение и почтение народам государств, в которых широко распространена коронавирусная инфекция.

Проекцию на здании Центра можно наблюдать ежедневно с 20:00 по 00:00.