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C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны

C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны С этого дня в Азербайджане восстанавливается деятельность объектов общепита, в том числе ресторанов и кафе
Внутренняя политика
1 февраля 2021 г. 00:06
C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны

С этого дня в Азербайджане восстанавливается деятельность объектов общепита, в том числе ресторанов и кафе.

Как передает Report, согласно решению оперативного штаба при Кабмине от 16 января, с 00:00 1 февраля на территории Азербайджана восстанавливается деятельность вышеупомянутых объектов, которые будут работать с 06:00 до 00:00.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса объекты общепита обязаны строго соблюдать ограничения и требования, наложенные соответствующими решениями Кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda restoran, kafe və çay evləri açılır

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