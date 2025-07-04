Бывшим вынужденным переселенцам оказана психосоциальная поддержка

Бывшим вынужденным переселенцам оказана психосоциальная поддержка

В Азербайджане организована психосоциальная поддержка для бывших вынужденных переселенцев.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отмечено, что принимаются целенаправленные меры с учетом важности оказания психосоциальной поддержки гражданам, возвращающимся на родные земли.

В мае текущего года в рамках проекта комитета было организовано 5 сессий психологической поддержки в онлайн-формате, а в июне тренинги организованы в Баку, Габале и Барде.