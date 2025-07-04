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Бывшим вынужденным переселенцам оказана психосоциальная поддержка

Бывшим вынужденным переселенцам оказана психосоциальная поддержка Бывшим вынужденным переселенцам оказана психосоциальная поддержка
Внутренняя политика
4 июля 2025 г. 10:14
Бывшим вынужденным переселенцам оказана психосоциальная поддержка

В Азербайджане организована психосоциальная поддержка для бывших вынужденных переселенцев.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отмечено, что принимаются целенаправленные меры с учетом важности оказания психосоциальной поддержки гражданам, возвращающимся на родные земли.

В мае текущего года в рамках проекта комитета было организовано 5 сессий психологической поддержки в онлайн-формате, а в июне тренинги организованы в Баку, Габале и Барде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeçmiş məcburi köçkünlərə psixososial dəstək göstərilib

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