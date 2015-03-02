​Бывший заместитель председателя ПНФА: Может быть принято решение об исключении меня из Национального совета

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Я не собираюсь покидать Национальный совет. В случае, если я продолжу свою деятельность в Совете, я буду поддерживать деятельность структуры как нормальной организации. Я раскрою свои предложения и мысли по этому поводу".

Об этом заявил Report бывший заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), член Национального совета Рази Нуруллаев. Он отметил, что на принятие решений Национального совета может повлиять председатель ПНФА Али Керимли: "Может быть поднят вопрос об исключении меня из Национального совета. Я не имею точных сведений об этом, но ожидаю".

Р.Нуруллаев отметил, что нельзя уходить оттуда, где есть несправедливость: "Напротив, надо информировать общественность о происходящем, вести борьбу за демократию. В ПНФА я также выступал с этих позиций. Меня вынудили подать в отставку из партии".