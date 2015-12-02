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    Бывший заместитель министра назначен на новую должность

    Бахрам Алиев будет работать в Азербайджанском университете архитектуры и строительства

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана назначен на новую должность.

    Как сообщает Report, бывший замминистра Бахрам Алиев назначен директором Научно-исследовательской лаборатории водной экологии и водного хозяйства, созданного при  Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

    Помимо этого, бывший замминистра назначен профессором данного университета. 

    В заявлении Report Б.Алиев отметил, что приступил к работе в лаборатории с 20 ноября. 

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