Бывший заместитель министра назначен на новую должность

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Бывший заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана назначен на новую должность.

Как сообщает Report, бывший замминистра Бахрам Алиев назначен директором Научно-исследовательской лаборатории водной экологии и водного хозяйства, созданного при Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

Помимо этого, бывший замминистра назначен профессором данного университета.

В заявлении Report Б.Алиев отметил, что приступил к работе в лаборатории с 20 ноября.