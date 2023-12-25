Бывший вынужденный переселенец: Закончилась наша тоска по родной земле

"Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву, подарившему нам эти прекрасные дни. Я преклоняюсь перед душами наших шехидов".

"Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву, подаривший нам эти прекрасные дни. Я преклоняюсь перед душами наших шехидов".

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачынского района Барыш Алиев.

Отметив, что покинув родное село в 4-летнем возрасте, он добавил, что его переполняет чувство радости: "Закончилась наша тоска по родной земле".

Сегодня в Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 203 семей или 783 человек.