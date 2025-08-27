О нас

Бывший вынужденный переселенец: Я счастлив, что возвращаюсь в родной Хыдырлы

Внутренняя политика
27 августа 2025 г. 07:21
Я очень счастлив, что возвращаюсь на родную землю спустя долгие годы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам житель села Хыдырлы Агдамского района, бывший вынужденный переселенец Рамиз Махмудов.

Он отметил, что не может выразить свою радость словами: "Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровья нашим ветеранам. Оставшуюся часть нашей жизни, иншаллах, проживем там.

Мы покинули родное село с пятью членами семьи. Моя дочь уже живет там, я возвращаюсь в село с другими членами семьи. Я очень рад. Какие чувства может испытывать человек, возвращающийся на родину? Я доволен своим государством, которое дало нам возможность испытать эту радость", - добавил Р.Махмудов.

Отметим, что в Хыдырлы сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в родные края возвращаются 104 семьи (370 человек).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

