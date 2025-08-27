Бывший вынужденный переселенец: Я счастлив, что возвращаюсь в родной Хыдырлы

Я очень счастлив, что возвращаюсь на родную землю спустя долгие годы.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам житель села Хыдырлы Агдамского района, бывший вынужденный переселенец Рамиз Махмудов.

Он отметил, что не может выразить свою радость словами: "Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровья нашим ветеранам. Оставшуюся часть нашей жизни, иншаллах, проживем там.

Мы покинули родное село с пятью членами семьи. Моя дочь уже живет там, я возвращаюсь в село с другими членами семьи. Я очень рад. Какие чувства может испытывать человек, возвращающийся на родину? Я доволен своим государством, которое дало нам возможность испытать эту радость", - добавил Р.Махмудов.

Отметим, что в Хыдырлы сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в родные края возвращаются 104 семьи (370 человек).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.