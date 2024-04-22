Бывший вынужденный переселенец: Я покинул Физули в шесть лет, теперь возвращаюсь вместе с шестилетним сыном

Я покинул Физули, когда мне было шесть лет. Теперь я возвращаюсь в родной город вместе со своим шестилетним сыном.
Об этом сказал корреспонденту
По его словам, несмотря на малый возраст, помнит все события того периода.
"Действительно, мы все это время были охвачены заботой государства. Но вернуться в родной Физули – наша давняя мечта. За короткое время для нас были построены новые здания, с нуля создана инфраструктура. Нашей тоске, длившейся более 31 года, пришел конец", - добавил Т.Аббасов.
Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.