Бывший вынужденный переселенец: Я покинул Физули в шесть лет, теперь возвращаюсь вместе с шестилетним сыном

Бывший вынужденный переселенец: Я покинул Физули в шесть лет, теперь возвращаюсь вместе с шестилетним сыном

Я покинул Физули, когда мне было шесть лет. Теперь я возвращаюсь в родной город вместе со своим шестилетним сыном.

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Я покинул Физули, когда мне было шесть лет. Теперь я возвращаюсь в родной город вместе со своим шестилетним сыном. Об этом сказал корреспонденту Report бывший вынужденный беженец из Физули Тахир Аббасов в преддверии возвращения в родной город. По его словам, несмотря на малый возраст, помнит все события того периода. "Действительно, мы все это время были охвачены заботой государства. Но вернуться в родной Физули – наша давняя мечта. За короткое время для нас были построены новые здания, с нуля создана инфраструктура. Нашей тоске, длившейся более 31 года, пришел конец", - добавил Т.Аббасов. Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram