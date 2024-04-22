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Бывший вынужденный переселенец: Я покинул Физули в шесть лет, теперь возвращаюсь вместе с шестилетним сыном

Бывший вынужденный переселенец: Я покинул Физули в шесть лет, теперь возвращаюсь вместе с шестилетним сыном Я покинул Физули, когда мне было шесть лет. Теперь я возвращаюсь в родной город вместе со своим шестилетним сыном.
Внутренняя политика
22 апреля 2024 г. 06:47
Бывший вынужденный переселенец: Я покинул Физули в шесть лет, теперь возвращаюсь вместе с шестилетним сыном

Я покинул Физули, когда мне было шесть лет. Теперь я возвращаюсь в родной город вместе со своим шестилетним сыном.

Об этом сказал корреспонденту Report бывший вынужденный беженец из Физули Тахир Аббасов в преддверии возвращения в родной город.

По его словам, несмотря на малый возраст, помнит все события того периода.

"Действительно, мы все это время были охвачены заботой государства. Но вернуться в родной Физули – наша давняя мечта. За короткое время для нас были построены новые здания, с нуля создана инфраструктура. Нашей тоске, длившейся более 31 года, пришел конец", - добавил Т.Аббасов.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Физули выехала в родной город.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Altı yaşında Füzulidən çıxdıq, indi isə altı yaşlı övladımla geri qayıdıram

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