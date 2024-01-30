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Бывший вынужденный переселенец: У Лачына светлое будущее

Бывший вынужденный переселенец: У Лачына светлое будущее "У Лачына светлое будущее".
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 06:56
Бывший вынужденный переселенец: У Лачына светлое будущее

"У Лачына светлое будущее".

Об этом сказал корреспонденту Report житель города Вугар Мамедов перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"В Лачыне идет развитие, мы слышим об этом от тех, кто уже был там. Строится аэропорт, что приведет к развитию туризма в будущем. У Лачына светлое будущее. О нем знает уже весь мир", - сказал бывший вынужденный переселенец.

"Выражаю искреннюю благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: “Laçının gələcəyi parlaqdır, bütün dünya artıq Laçını tanıyır”

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