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Бывший вынужденный переселенец: Спустя годы я с гордостью возвращаюсь в родной Джебраил

Бывший вынужденный переселенец: Спустя годы я с гордостью возвращаюсь в родной Джебраил Спустя годы я с большой радостью и гордостью отправляюсь в родной Джебраил.
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 06:58
Бывший вынужденный переселенец: Спустя годы я с гордостью возвращаюсь в родной Джебраил

Спустя годы я с большой радостью и гордостью отправляюсь в родной Джебраил.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Назим Рустамов в преддверии возвращения в родной город.

Он рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Джебраилом.

"Там прошли мое детство и молодость. Теперь я возвращаюсь к родному очагу спустя 30 лет разлуки. Молю Всевышнего, чтобы наши дети и будущие поколения никогда пережили то, с чем мы столкнулись годы назад", - подчеркнул Н.Рустамов.

Бывший вынужденный переселенец также пожелал упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и пожелал здоровья гази, выразил благодарность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за возможность вернуться на родную землю.

Напомним, что в заново отстраиваемый Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: İllər sonra qürurla ana vətənim Cəbrayıla qayıdıram

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