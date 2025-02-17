Бывший вынужденный переселенец: Спустя годы я с гордостью возвращаюсь в родной Джебраил

Спустя годы я с большой радостью и гордостью отправляюсь в родной Джебраил.

Спустя годы я с большой радостью и гордостью отправляюсь в родной Джебраил.

Как сообщает Report , об этом сказал бывший вынужденный переселенец Назим Рустамов в преддверии возвращения в родной город.

Он рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Джебраилом.

"Там прошли мое детство и молодость. Теперь я возвращаюсь к родному очагу спустя 30 лет разлуки. Молю Всевышнего, чтобы наши дети и будущие поколения никогда пережили то, с чем мы столкнулись годы назад", - подчеркнул Н.Рустамов.

Бывший вынужденный переселенец также пожелал упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и пожелал здоровья гази, выразил благодарность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за возможность вернуться на родную землю.

Напомним, что в заново отстраиваемый Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.