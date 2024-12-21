Бывший вынужденный переселенец: Шуша ждет нас во всей красе

Возвращаться в родной город спустя десятки лет - просто непередаваемое чувство. Шуша ждет нас во всей красе.

Возвращаться в родной город спустя десятки лет - просто непередаваемое чувство. Шуша ждет нас во всей красе.

Об этом корреспонденту Report сказал бывший вынужденный переселенец Ровшан Гумматов.

"Хотя наше государство создало для вынужденных переселенцев все необходимые условия, жить и созидать, творить на родной земле - это совсем другое. Я верю, что все будет прекрасно.

Мы благодарим президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанскую армию и храбрых солдат, которые подарили нам эту радость. Желаем крепкого здоровья нашим гази", - добавил Р.Гумматов.

Напомним, что сегодня в Шушу отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.