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Бывший вынужденный переселенец: Шуша ждет нас во всей красе

Бывший вынужденный переселенец: Шуша ждет нас во всей красе Возвращаться в родной город спустя десятки лет - просто непередаваемое чувство. Шуша ждет нас во всей красе.
Внутренняя политика
21 декабря 2024 г. 07:09
Бывший вынужденный переселенец: Шуша ждет нас во всей красе

Возвращаться в родной город спустя десятки лет - просто непередаваемое чувство. Шуша ждет нас во всей красе.

Об этом корреспонденту Report сказал бывший вынужденный переселенец Ровшан Гумматов.

"Хотя наше государство создало для вынужденных переселенцев все необходимые условия, жить и созидать, творить на родной земле - это совсем другое. Я верю, что все будет прекрасно.

Мы благодарим президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанскую армию и храбрых солдат, которые подарили нам эту радость. Желаем крепкого здоровья нашим гази", - добавил Р.Гумматов.

Напомним, что сегодня в Шушу отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Gözəl Şuşamız bizi gözləyir

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