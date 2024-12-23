Бывший вынужденный переселенец: Шуша - восьмое чудо света

Бывший вынужденный переселенец Халиг Мамедов поделился своими впечатлениями в преддверии возвращения в родную Шушу.

Бывший вынужденный переселенец Халиг Мамедов поделился своими впечатлениями в преддверии возвращения в родную Шушу, которую назвал восьмым чудом света.

Как сообщает Report , в беседе с журналистами он рассказал, что с трудом находит слова, чтобы описать свои чувства.

"Меня переполняет чувство радости, не знаю, как ее передать. Слава Всевышнему, сегодня мы возвращаемся к родному очагу. На протяжении долгих лет мы были вынужденными переселенцами, хотя и были охвачены заботой государства, тоска по родной Шуше не давала нам покоя", - отметил Х.Мамедов.

Он также выразил признательность главе государства за всестороннюю поддержку.

"Хочу выразить глубокую благодарность нашему президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Именно под его руководством славная азербайджанская армия, наши герои освободили Шушу и остальные территории. Память о шехидах всегда будет жить в наших сердцах, мы всегда будем благодарны гази. Они пожертвовали своими жизнями и здоровьем во имя освобождения наших земель", - добавил Халиг Мамедов.

Напомним, что сегодня в Шушу отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.