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Бывший вынужденный переселенец: Сегодня в Джебраил, который покинул с родителями, я возвращаюсь со своими детьми

Бывший вынужденный переселенец: Сегодня в Джебраил, который покинул с родителями, я возвращаюсь со своими детьми Сегодня я со своими детьми возвращаюсь в Джебраил, который был вынужден покинуть вместе с родителями.
Внутренняя политика
2 декабря 2024 г. 06:43
Бывший вынужденный переселенец: Сегодня в Джебраил, который покинул с родителями, я возвращаюсь со своими детьми

Сегодня я со своими детьми возвращаюсь в Джебраил, который был вынужден покинуть вместе с родителями.

Об этом сказал Report бывший вынужденный переселенец Нураддин Гусейнов.

Он отметил, что многие его родственники не смогли дожить до этого радостного дня.

"Слава Всевышнему, наши земли освобождены от оккупации. Сегодня там ведутся масштабные восстановительные работы, бывшие переселенцы возвращаются на свои родные земли. Хочу выразить благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, доблестной азербайджанской армии, освободившей наши земли, светлая память нашим героям, которые пожертвовали своими жизнями во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, желаю крепкого здоровья гази", - добавил Н.Гусейнов.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Valideynlərimlə çıxdığım Cəbrayıla övladlarımla qayıdıram

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