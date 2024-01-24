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Бывший вынужденный переселенец: Пришел конец нашей тоске по родному Физули

Бывший вынужденный переселенец: Пришел конец нашей тоске по родному Физули Благодаря нашему президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и славной азербайджанской армии положен конец нашей многолетней тоске по родному Физули.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 06:53
Бывший вынужденный переселенец: Пришел конец нашей тоске по родному Физули

Благодаря нашему президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и славной азербайджанской армии положен конец нашей многолетней тоске по родному Физули.

Об этом сказал корреспонденту Report бывший вынужденный переселенец из Физули Панах Мирзоев, который отправился в родной город из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Он отметил, что за весь период, который он проживал в столице, бывшим вынужденным переселенцам, в том числе ему, была оказана всесторонняя государственная поддержка.

"Но меня зовет земля прадедов, я возвращаюсь в родной Физули. Благодарю нашего президента Ильхама Алиева, нашу доблестную армию, которые подарили нам счастье возвращения. Пусть Всевышний упокоит души шехидов и дарует исцеления гази, которые отдали свои жизни и здоровье во имя освобождения наших земель", - подчеркнул П.Мирзоев.

Отметим, что сегодня в Физули возвращается очередной миграционный караван. На данном этапе в родной город отправляются 30 семей (125 человек).

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: “Vətən həsrətimizə son qoyuldu”

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