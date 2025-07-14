Бывший вынужденный переселенец: Покинул свой дом ребенком, теперь возвращаюсь со своими детьми

Бывший вынужденный переселенец, возвращающийся в село Ханюрду Ходжалинского района, Эльбрус Аббасов рассказал, что был вынужден оставить родной очаг ребенком, однако теперь возвращается туда со своими детьми.

Бывший вынужденный переселенец, возвращающийся в село Ханюрду Ходжалинского района, Эльбрус Аббасов рассказал, что был вынужден оставить родной очаг ребенком, однако теперь возвращается туда со своими детьми.

Как сообщает Report , он побеседовал с журналистами в преддверии отправки в села Ханюрду и Тязябине первой группы бывших вынужденных переселенцев.

Он отметил, что новые дома, инфраструктура и другие социальные объекты, построенные в селе, создают хорошие условия для комфортной жизни жителей.

Эльбрус Аббасов выразил благодарность за оказанное высокое внимание: "Бесконечно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему, нашей армии, нашим шехидам и ветеранам, они положили нашей тоске по родному очагу", - добавил он.