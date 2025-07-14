Бывший вынужденный переселенец: Покинул свой дом ребенком, теперь возвращаюсь со своими детьми

Бывший вынужденный переселенец, возвращающийся в село Ханюрду Ходжалинского района, Эльбрус Аббасов рассказал, что был вынужден оставить родной очаг ребенком, однако теперь возвращается туда со своими детьми.
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Он отметил, что новые дома, инфраструктура и другие социальные объекты, построенные в селе, создают хорошие условия для комфортной жизни жителей.
Эльбрус Аббасов выразил благодарность за оказанное высокое внимание: "Бесконечно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему, нашей армии, нашим шехидам и ветеранам, они положили нашей тоске по родному очагу", - добавил он.