Бывший вынужденный переселенец: Очень рад, что спустя 30 лет возвращаюсь на родину

Об этом в интервью Report сказал житель села Хыдырлы Эльгюн Сямядов.

Он подчеркнул, что возвращение в родное село стало для него огромной радостью: "Слава всевышнему, что мы возвращаемся на родину. Мой ребенок очень рад переезду в Хыдырлы, но я сам радуюсь этому еще больше. Все эти годы мы жили тяжко. В Агджабеди у меня был дом, но по работе я находился в Баку. Это были очень тяжелые годы".

Э. Сямядов поблагодарил руководство страны за возможность вернуться домой: "Пусть Всевышний дарует долгие годы нашему президенту, здоровье нашим ветеранам, а шехидам - вечный покой".

Напомним, сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в село Хыдырлы Агдамского района. На этом этапе в свои родные края возвращаются еще 68 семьи (252 человека).

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, проживают более 50 тыс. человек, работающих над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных отделениях различных государственных учреждений, работающих в возобновивших деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.