Бывший вынужденный переселенец: Мы давно мечтали о возвращении в Кянгярли

Мы давно мечтали и ждали дня, когда вернемся в родное село. Да хранит Аллах нашего президента, он подарил нам радость возвращения.

Мы давно мечтали и ждали дня, когда вернемся в родное село. Да хранит Аллах нашего президента, он подарил нам радость возвращения.

Об этом Report сказал бывший вынужденный переселенец Гара Самедов в преддверии возвращения очередной группы жителей в село Кянгярли Агдамского района.

"Наконец-то после долгих лет мы возвращаемся в свое село. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует здоровье гази. В Кянгярли я возвращаюсь вместе с сыном, невесткой и внуками", - рассказал Г. Самедов.

Он также добавил, что мечтает увидеть Шушу, посетить могилы умерших родных и побывать в школе, в которой учился.

Напомним, что в Кянгярли сегодня возвращается очередная группа жителей. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 693 человек (157 семей).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.