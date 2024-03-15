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Бывший вынужденный переселенец: Мне было 10 лет, когда я уехал из Физули

Бывший вынужденный переселенец: Мне было 10 лет, когда я уехал из Физули "Мне было 10 лет, когда я уехал из Физули, сейчас возвращаюсь с детьми того же возраста".
Внутренняя политика
15 марта 2024 г. 06:55
Бывший вынужденный переселенец: Мне было 10 лет, когда я уехал из Физули

"Мне было 10 лет, когда я уехал из Физули, сейчас возвращаюсь с детьми того же возраста".

Об этом сказал корреспонденту Report житель города Алван Алиев перед отъездом очередной группы переселенцев из Гарадагского района Баку.

"Мы благодарны нашему победоносному Верховному главнокомандующему и нашей доблестной армии за то, что подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да дарует Всевышний здоровья нашим гази", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку отправился очередной миграционный караван.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: Doğma yurdumuzdan çıxanda 10 yaşım var idi, indi eyni yaşlı övladımla qayıdıram

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