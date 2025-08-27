Бывший вынужденный переселенец из Хыдырлы: Сегодня очень радостный день, мы возвращаемся домой

Сегодня очень радостный день, мы возвращаемся домой.

Как передает Report , об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец из села Хыдырлы Агдамского района Мурад Сафаров.

Он отметил, что его радости нет предела.

"Да хранит Аллах нашего президента, дарует здоровье нашим ветеранам, упокоит души наших шехидов. Это они подарили нам сегодняшний день. Спустя тридцать четыре года мы возвращаемся на землю наших прадедов", - сказал М.Сафаров.

Отметим, что в Хыдырлы сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в родные края возвращаются 104 семьи (370 человек).

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.