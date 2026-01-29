Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бывший вынужденный переселенец: Благодарим президента за возможность вернуться на родину

    Внутренняя политика
    • 29 января, 2026
    • 07:51
    Бывший вынужденный переселенец: Благодарим президента за возможность вернуться на родину

    Мы возвращаемся на родную землю, за это благодарим нашего Президента.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил житель села Мамедбейли Зангиланского района Салим Мамедов.

    С.Мамедов отметил, что мечтал об этом дне на протяжении многих лет: "Да дарует Аллах нашему Президенту крепкое здоровье. Благодаря политике, проводимой под его руководством, сегодня мы возвращаемся в родной край. Мы безмерно счастливы".

    По его словам, когда он покидал родные места, ему было 24 года, сейчас 58: "Я давно хотел вернуться в наше село, но это стало возможным только сегодня".

    Отметим, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются еще 26 семей - 142 человека.

    вынужденные переселенцы Великое возвращение село Мамедбейли Зангиланского района
    Keçmiş məcburi köçkün: Yurdumuza qayıdışımıza görə Prezidentə təşəkkür edirik

