Бывший вынужденный переселенец: Благодарим президента за возможность вернуться на родину

Мы возвращаемся на родную землю, за это благодарим нашего Президента.

Как передает Report, об этом журналистам заявил житель села Мамедбейли Зангиланского района Салим Мамедов.

С.Мамедов отметил, что мечтал об этом дне на протяжении многих лет: "Да дарует Аллах нашему Президенту крепкое здоровье. Благодаря политике, проводимой под его руководством, сегодня мы возвращаемся в родной край. Мы безмерно счастливы".

По его словам, когда он покидал родные места, ему было 24 года, сейчас 58: "Я давно хотел вернуться в наше село, но это стало возможным только сегодня".

Отметим, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются еще 26 семей - 142 человека.