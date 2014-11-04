Бывший посол покинул ряды партии Мусават

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Профессор Насиб Насибли покинул ряды партии Мусават.

Об этом Report сообщила руководитель женской организации мусаватистов Эллада Мамедли. Она отметила, что Насиб Насибли проинформировал ее о своем решении за неделю до ухода. "Насиб Насибли сочувствовал положению партии после съезда, и поэтому покинул ее ряды. Я настаивала, чтобы он еще раз подумал о своем решении. Господин Насибли выразил мне свои соболезнования по поводу последних событий в партии".

Отметим, что доктор исторических наук, профессор Насиб Насибли в 1992–1994 годы являлся послом Азербайджана в Иранской Исламской республике.