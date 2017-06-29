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    Бывший начальник полиции получил назначение на новую должность

    Подписан соответствующий приказ

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Бывший начальник Гейгельского районного отделения полиции, полковник-лейтенант полиции Бахадур Шукюров получил назначение на новую должность.

    Как сообщает Report, Б. Шукюров назначен на должность начальника Следственного отдела Хатаинского районного управления полиции.

    Начальник Следственного отдела Хатаинского районного управления полиции Муслим Гулиев освобожден от должности и назначен на должность начальника Следственного отдела Низаминского районного управления полиции.

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