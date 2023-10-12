Бывшие вынужденные переселенцы из Ханкенди ждут возвращения на родные земли

Бывшие вынужденные переселенцы из Ханкенди ждут возвращения на родные земли.

Бывшие вынужденные переселенцы из Ханкенди ждут возвращения на родные земли.

Как передает Report, об этом говорилось на встрече председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева с группой вынужденных переселенцев из Ханкенди.

Вынужденные переселенцы из Ханкенди, в том числе поселка Кяркиджахан заявили, что очень рады появившейся возможности возвращения на родные земли, выразили благодарность президенту, победоносному верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Жители Ханкенди, вынужденные 31 год назад покинуть родные дома, сообщили, что мечтают вернуться, переехать в собственные дома. Они выразили уверенность в том, что эта мечта скоро сбудется. Вынужденные переселенцы обратились с просьбой создать необходимые условия для их визита в Ханкенди и Кяркиджахан.