Бывшая вынужденная переселенка: Мы 32 года ждали возвращения в Шушу

Сегодня мы возвращаемся в Шушу, я ждала этого дня 32 года.

Сегодня мы возвращаемся в Шушу, я ждала этого дня 32 года.

Как передает Report , об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка Гюльтякин Бабаева в преддверии отправки на родные земли из Гарадагского района Баку очередной группы шушинцев.

Она отметила, что день освобождения города Шуша стал самым счастливым в ее жизни.

"Мы возвращаемся к родному очагу. Мы благодарны нашему президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого победоносная азербайджанская армия освободила наши земли и подарила нам эту радость. Да упокоит Всевыший души наших шехидов и дарует исцеления всем гази", - сказала Г.Бабаева.

Напомним, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.