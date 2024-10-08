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Бывшая вынужденная переселенка: Мы 32 года ждали возвращения в Шушу

Бывшая вынужденная переселенка: Мы 32 года ждали возвращения в Шушу Сегодня мы возвращаемся в Шушу, я ждала этого дня 32 года.
Внутренняя политика
8 октября 2024 г. 07:05
Бывшая вынужденная переселенка: Мы 32 года ждали возвращения в Шушу

Сегодня мы возвращаемся в Шушу, я ждала этого дня 32 года.

Как передает Report, об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка Гюльтякин Бабаева в преддверии отправки на родные земли из Гарадагского района Баку очередной группы шушинцев.

Она отметила, что день освобождения города Шуша стал самым счастливым в ее жизни.

"Мы возвращаемся к родному очагу. Мы благодарны нашему президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого победоносная азербайджанская армия освободила наши земли и подарила нам эту радость. Да упокоит Всевыший души наших шехидов и дарует исцеления всем гази", - сказала Г.Бабаева.

Напомним, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Şuşaya qayıdan sakin: Bu günü 32 il həsrətlə gözləmişik

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