Бывшая вынужденная переселенка: Мы 32 года ждали возвращения в Шушу

Сегодня мы возвращаемся в Шушу, я ждала этого дня 32 года.
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Она отметила, что день освобождения города Шуша стал самым счастливым в ее жизни.
"Мы возвращаемся к родному очагу. Мы благодарны нашему президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого победоносная азербайджанская армия освободила наши земли и подарила нам эту радость. Да упокоит Всевыший души наших шехидов и дарует исцеления всем гази", - сказала Г.Бабаева.
Напомним, что сегодня в Шушу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.